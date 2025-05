Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE reagiert am Vormittag positiv

Brenntag SE im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 61,18 EUR zu. Bei 61,20 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 60,82 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 6.826 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Bei 70,96 EUR erreichte der Titel am 17.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,99 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 51,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 15,50 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,15 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 74,41 EUR an.

Am 14.05.2025 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,93 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,00 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,07 Mrd. EUR ausgewiesen.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,75 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Deutsche Bank AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Brenntag SE-Aktie mit Buy

Brenntag SE-Analyse: DZ BANK senkt Brenntag SE-Aktie auf niedrigere Bewertung

Brenntag-Aktie klar tiefer: Brenntag schneidet schlechter ab als erwartet