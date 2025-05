Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 60,80 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 60,80 EUR. Die Brenntag SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 61,30 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 60,82 EUR. Bisher wurden heute 40.621 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.05.2024 bei 70,96 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 16,71 Prozent zulegen. Bei 51,70 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 14,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Brenntag SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,15 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 74,41 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,93 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,98 EUR je Aktie erzielt worden. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,07 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 13.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2025 4,75 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Deutsche Bank AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Brenntag SE-Aktie mit Buy

Brenntag SE-Analyse: DZ BANK senkt Brenntag SE-Aktie auf niedrigere Bewertung

Brenntag-Aktie klar tiefer: Brenntag schneidet schlechter ab als erwartet