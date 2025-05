Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE wird am Nachmittag ausgebremst

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 60,12 EUR.

Das Papier von Brenntag SE befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 60,12 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Brenntag SE-Aktie ging bis auf 59,94 EUR. Mit einem Wert von 60,82 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 140.482 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.05.2024 bei 70,96 EUR. Gewinne von 18,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,70 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 14,01 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,15 EUR, nach 2,10 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 74,41 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Brenntag SE am 14.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,98 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,07 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Brenntag SE am 13.08.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,75 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

