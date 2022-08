Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gewinnt am Mittag

Das Papier von Brenntag SE konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 71,20 EUR. Bei 71,42 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 70,32 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 119.985 Brenntag SE-Aktien.

Bei 87,40 EUR erreichte der Titel am 01.09.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,54 Prozent hinzugewinnen. Am 14.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,48 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 21,75 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 91,67 EUR aus.

Am 10.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,86 EUR, nach 0,87 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 5.061,20 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 45,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.470,10 EUR erwirtschaftet worden.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 09.11.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 08.11.2023 werfen.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2022 auf 6,40 EUR je Aktie.

