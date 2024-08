Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 64,06 EUR zu.

Das Papier von Brenntag SE legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 64,06 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Brenntag SE-Aktie sogar auf 64,06 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 63,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 36.674 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,12 EUR erreichte der Titel am 01.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 36,00 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 62,24 EUR am 14.08.2024. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 2,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,12 EUR, nach 2,10 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 79,70 EUR an.

Brenntag SE ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,23 EUR erwirtschaftet worden. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Brenntag SE am 12.11.2024 präsentieren. Brenntag SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,87 EUR je Aktie.

