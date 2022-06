Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagmittag nahe Vortagesniveau

Die Brenntag SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 21.06.2022 12:22:00 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 66,22 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Brenntag SE-Aktie sogar auf 66,80 EUR. Die Brenntag SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 65,84 EUR nach. Bei 66,36 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 67.228 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.09.2021 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,23 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.03.2022 bei 64,82 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 2,16 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 93,58 EUR an.

Brenntag SE gewährte am 11.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,61 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Brenntag SE im vergangenen Quartal 4.533,10 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 44,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brenntag SE 3.132,50 EUR umsetzen können.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 10.08.2022 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 09.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 5,47 EUR im Jahr 2023 aus.

