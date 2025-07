Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gibt am Nachmittag nach

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt ging es für die Brenntag SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 55,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 55,40 EUR. Die Brenntag SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 55,36 EUR nach. Bei 55,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Brenntag SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 58.721 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (68,92 EUR) erklomm das Papier am 04.09.2024. 24,40 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 6,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,13 EUR. Im Vorjahr erhielten Brenntag SE-Aktionäre 2,10 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 62,94 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Brenntag SE am 14.05.2025. Das EPS lag bei 0,93 EUR. Im letzten Jahr hatte Brenntag SE einen Gewinn von 0,97 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Brenntag SE mit einem Umsatz von insgesamt 4,07 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,73 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 13.08.2025 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Am 12.08.2026 wird Brenntag SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2025 4,15 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

