Brenntag SE Aktie News: Anleger schicken Brenntag SE am Vormittag ins Minus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 55,66 EUR.

Das Papier von Brenntag SE befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 55,66 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 55,48 EUR. Bei 55,58 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.466 Brenntag SE-Aktien.

Am 04.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 68,92 EUR an. 23,82 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 51,70 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 7,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,13 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Brenntag SE 2,10 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 63,31 EUR angegeben.

Brenntag SE ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 0,97 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,73 Prozent auf 4,07 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Brenntag SE-Bilanz für Q2 2025 wird am 13.08.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 12.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Brenntag SE.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,15 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Verkaufen von DZ BANK für Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Brenntag SE von vor 5 Jahren abgeworfen

Brenntag SE-Aktie: Deutsche Bank AG gibt niedrigeres Hold-Rating