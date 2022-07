Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag mit Abschlägen

Die Brenntag SE-Aktie musste um 22.07.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 65,64 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Brenntag SE-Aktie bis auf 65,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 65,82 EUR. Von der Brenntag SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.149 Stück gehandelt.

Am 01.09.2021 markierte das Papier bei 87,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 24,90 Prozent zulegen. Bei 58,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 92,17 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Brenntag SE am 11.05.2022 vor. Das EPS wurde auf 1,61 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Brenntag SE im vergangenen Quartal 4.533,10 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 44,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brenntag SE 3.132,50 EUR umsetzen können.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 10.08.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 09.08.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 5,88 EUR je Brenntag SE-Aktie.

