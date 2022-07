Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag mit roter Tendenz

Die Brenntag SE-Aktie musste um 25.07.2022 09:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 65,96 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Brenntag SE-Aktie bis auf 65,74 EUR. Bei 65,78 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 4.974 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Bei 87,40 EUR erreichte der Titel am 01.09.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 24,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,48 EUR. Dieser Wert wurde am 14.07.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 92,17 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Am 11.05.2022 hat Brenntag SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 4.533,10 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 3.132,50 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2022 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 09.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 5,88 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag SE-Aktie: Was Analysten von Brenntag SE erwarten

Brenntag-Aktie zieht an: Brenntag wird zuversichtlicher für das Gesamtjahr

Brenntag-Aktie im Minus: Beteiligung in Saudi-Arabien

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE

Bildquellen: Brenntag