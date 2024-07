Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verteidigt Stellung am Vormittag

So entwickelt sich Brenntag SE

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Bei der Brenntag SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 65,06 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie bewegte sich um 09:04 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 65,06 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bei 65,22 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 65,06 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 65,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.889 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,12 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,91 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.07.2024 (62,42 EUR). Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 4,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,13 EUR, nach 2,10 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 79,70 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Am 14.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,98 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brenntag SE 1,40 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 4,00 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 11,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 4,53 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 06.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 5,01 EUR im Jahr 2024 aus.

