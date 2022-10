Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochmittag in Grün

Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere um 12:22 Uhr 0,4 Prozent. Bei 61,76 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 60,76 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 27.981 Brenntag SE-Aktien.

Bei 85,40 EUR erreichte der Titel am 02.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,41 Prozent. Am 13.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 86,50 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 10.08.2022. Es stand ein EPS von 1,86 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,87 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 5.061,20 EUR gegenüber 3.470,10 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2022 terminiert. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 08.11.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 6,44 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

