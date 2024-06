Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag ohne große Veränderung

Brenntag SE im Blick

Die Aktie von Brenntag SE zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Brenntag SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 63,46 EUR.

Werte in diesem Artikel

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Brenntag SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 63,46 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bei 63,86 EUR. Im Tief verlor die Brenntag SE-Aktie bis auf 63,28 EUR. Bei 63,84 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 82.144 Brenntag SE-Aktien.

Am 01.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,12 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 28.06.2024 auf bis zu 63,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 0,28 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,14 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 81,09 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Am 14.05.2024 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,98 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Brenntag SE ein EPS von 1,40 EUR je Aktie vermeldet. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,53 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 13.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 06.08.2025.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,11 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Brenntag SE von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Brenntag SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Hold für Brenntag SE-Aktie nach Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyse