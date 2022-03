Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE billiger

Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 74,78 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der derzeit bei 14.693 Punkten notiert. Die Brenntag SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 74,56 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 75,42 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 45.043 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.09.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 64,82 EUR. Dieser Wert wurde am 11.03.2022 erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 91,88 EUR je Brenntag SE-Aktie aus. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,30 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

Die Brenntag SE gehört zu den Weltmarktführern in der Chemiedistribution und erfüllt innerhalb des Konzerns eine Holdingfunktion. Ihr obliegt die Verantwortung für die strategische Ausrichtung der Gruppe, das Risikomanagement sowie die zentrale Finanzierung. Operativ fungiert Brenntag als Bindeglied zwischen Chemieproduzenten und der weiterverarbeitenden Industrie. Zum Kerngeschäft gehören weltweite Business-to-Business-Lösungen für Industrie- und Spezialchemikalien. Das Unternehmen bezieht von seinen Lieferanten große Mengen an Chemikalien, die kommissioniert und in bedarfsgerechten Größen weltweiten Kunden angeboten werden. Hinzu kommen Mehrwertleistungen wie Just-in-time-Lieferung, Mischungen & Formulierungen, Neuverpackungen, Bestandsverwaltung und technische Serviceleistungen. Der Kundenstamm besteht aus Unternehmen in den Branchen Beschichtungen, Nahrungsmittel, Öl & Gas, Pharma, Körperpflege und Trinkwasseraufbereitung.

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag-Aktie legt zu: Brenntag plant weiteres Wachstum - Dividende erhöht

Ausblick: Brenntag legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Analysten optimistisch für Brenntag-Aktie: Chemikalienhändler profitiert vom Konzernumbau

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Brenntag SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Brenntag SE

Bildquellen: Brenntag