Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Brenntag SE zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 57,52 EUR.

Bei der Brenntag SE-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 57,52 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bei 58,24 EUR. Im Tief verlor die Brenntag SE-Aktie bis auf 57,44 EUR. Bei 57,78 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 72.205 Brenntag SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.05.2024 auf bis zu 78,28 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 36,09 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 10,12 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,15 EUR, nach 2,10 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 75,91 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 12.03.2025. Es stand ein EPS von 0,88 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,93 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Brenntag SE mit einem Umsatz von insgesamt 3,99 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,18 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 07.05.2026 dürfte Brenntag SE die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 4,85 EUR je Aktie aus.

