Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Broadcom am Mittwochnachmittag zu

Die Aktie von Broadcom gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Broadcom-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 1.614,46 USD.

Das Papier von Broadcom legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,1 Prozent auf 1.614,46 USD. Zwischenzeitlich stieg die Broadcom-Aktie sogar auf 1.618,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1.597,62 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 149.976 Broadcom-Aktien umgesetzt.

Bei 1.851,62 USD markierte der Titel am 19.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Broadcom-Aktie mit einem Kursplus von 14,69 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 22.09.2023 auf bis zu 795,40 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 21,02 USD. Im Vorjahr hatte Broadcom 18,40 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 2.000,00 USD aus.

Broadcom ließ sich am 12.06.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,56 USD. Im Vorjahresviertel waren 8,39 USD je Aktie erzielt worden. Broadcom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,49 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 42,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 29.08.2024 dürfte Broadcom Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

In der Broadcom-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 47,71 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

