AstraZeneca-Aktie legt zu: AstraZeneca verzeichnet Studienerfolg mit Capivaserti

In einer Phase-3-Studie an Patienten mit fortgeschrittenem Hormonrezeptor-positivem Brustkrebs habe Capivasertib plus Faslodex das progressionsfreie Überleben im Vergleich zu Faslodex in Kombination mit einem Placebo erheblich verbessert, teilte die britisch-schwedische AstraZeneca plc mit.

Brustkrebs ist die weltweit häufigste Krebserkrankung. 2020 wurden schätzungsweise 2,3 Millionen Patienten diagnostiziert.

An der Londoner Börse steigen AstraZeneca-Papiere am Mittwoch zeitweise um 2,39 Prozent auf 99,86 Pfund.

