DAX24.215 +0,1%Est505.747 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,60 -2,2%Nas23.101 -0,4%Bitcoin74.737 -0,6%Euro1,1766 +0,2%Öl60,64 -1,0%Gold4.322 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Wall Street fester -- Intel plant wohl Milliarden-Übernahme von SambaNova -- Rüstungsaktien: Neue Ukraine-Gespräche -- Novo Nordisk, Kirkstone, Commerzbank im Fokus
Top News
Commerzbank-Aktie im Blick: Übernahme durch UniCredit ergibt laut Orlopp aktuell keinen Sinn Commerzbank-Aktie im Blick: Übernahme durch UniCredit ergibt laut Orlopp aktuell keinen Sinn
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Walt Disney von vor einem Jahr bedeutet Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Walt Disney von vor einem Jahr bedeutet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Entdecken Sie die 10 wichtigsten Krypto-Trends 2026 und wie sie Märkte, Innovationen und Investitionen prägen

Bund unterstützt private Investitionen in der Ukraine

15.12.25 15:10 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Zur Unterstützung privater Investitionen in der Ukraine bringt die Bundesregierung ein neues Finanzierungsinstrument mit 45 Millionen Euro an den Start. Damit sollen zinsvergünstigte Kredite an deutsche Unternehmen ermöglicht werden, wie Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) beim Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum in Berlin sagte.

Wer­bung

Wegen des andauernden Kriegs vergäben Banken keine Kredite für Investitionen in der Ukraine, sagte Reiche. Das Programm "Ukraine Connect" solle diese Lücke füllen. Es solle bei der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft angesiedelt werden, einer Tochter der Förderbank KfW.

Darüber hinaus habe die Bundesregierung ihren Beitrag zum Ukraine-Energie-Unterstützungsfonds um weitere 100 Millionen Euro aufgestockt, erklärte Reiche. Aus dem "Ukraine Energy Support Fund" werden Ausrüstung und Ersatzteile für den ukrainischen Energiesektor beschafft, der immer wieder im Fokus russischer Angriffe steht.

Sie sehe die ukrainische Wirtschaft als europäisch, innovativ und heute schon sehr digitalisiert, sagte Reiche. Bei der Digitalisierung des Staates wie auch von Lieferketten könne Deutschland von der Ukraine lernen./hrz/DP/nas