DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto16,32 +0,2%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin99.635 +1,2%Euro1,1814 ±-0,0%Öl67,84 -0,1%Gold3.659 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Alibaba A117ME Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt stabil -- US-Börsen uneinheitlich -- Fed senkt Leitzins -- China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
Top News
Aktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum Aktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum
Finanzgiganten im Vergleich: Die größen US-Banken Finanzgiganten im Vergleich: Die größen US-Banken
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

Bundestag stimmt über Haushalt 2025 ab

18.09.25 05:49 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag wird am Donnerstag abschließend über den Bundeshaushalt 2025 abstimmen. Der Etat sieht Ausgaben von rund 502,5 Milliarden Euro vor. Geplant ist eine Nettokreditaufnahme von knapp 82 Milliarden Euro im Kernhaushalt, hinzu kommen milliardenschwere Kredite aus Sondertöpfen für Bundeswehr und Infrastruktur. Insgesamt dürfte die Neuverschuldung damit auf mehr als 140 Milliarden Euro steigen.

Wer­bung

Besonderheit ist, dass der Etat nur noch drei Monate gilt. Nach dem Bruch der Ampel-Koalition und der vorgezogenen Neuwahl war die Bundesregierung seit Jahresbeginn mit einer vorläufigen Haushaltsführung unterwegs. Schon bald sollen die Beratungen für den Haushalt 2026 beginnen, der noch vor Weihnachten beschlossen werden soll.

Schwerpunkte des Etats 2025 sind die Bereiche Soziales und Verteidigung. Gut 190 Milliarden Euro fließen ins Arbeits- und Sozialministerium, davon 122,5 Milliarden in die Rentenversicherung. Der Verteidigungsetat steigt auf mehr als 62 Milliarden Euro - hinzu kommen 24 Milliarden aus dem Sondervermögen Bundeswehr. Zusammengenommen stehen über 86 Milliarden Euro für die Verteidigung bereit.

Die Koalition aus Union und SPD wirbt für den Etat als Investitionsprogramm gegen die schwache Konjunktur. Grüne und Linke kritisieren dagegen Buchungstricks bei der Haushaltsführung. Die AfD fordert eine Rückkehr zur Schuldenbremse./mxx/DP/jha