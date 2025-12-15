DAX24.264 +0,3%Est505.751 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,02 +1,3%Nas23.195 -1,7%Bitcoin76.612 +1,9%Euro1,1746 +0,1%Öl61,20 ±-0,0%Gold4.341 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Asiens Börsen in Rot -- Intel plant wohl Milliarden-Übernahme von SambaNova -- Rüstungsaktien: Ukraine-Gespräche auf höchster Ebene -- Novo Nordisk, UniCredit, Commerzbank im Fokus
Top News
Lululemon: Nach dem CEO-Beben: Warum die Aktie jetzt reif für einen Turnaround ist Lululemon: Nach dem CEO-Beben: Warum die Aktie jetzt reif für einen Turnaround ist
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS in Rot: Ukraine-Gespräche auf höchster Ebene gehen weiter Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS in Rot: Ukraine-Gespräche auf höchster Ebene gehen weiter
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Entdecken Sie die 10 wichtigsten Krypto-Trends 2026 und wie sie Märkte, Innovationen und Investitionen prägen

Butter und Bauern: Zahlreiche Traktoren bei Demo vor Lidl-Zentral

15.12.25 09:42 Uhr

BAD WIMPFEN (dpa-AFX) - Mit zahlreichen Traktoren haben Landwirte in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) rund um die Lidl-Zentrale vor allem gegen die Milch- und Butterpreise des Lebensmitteldiscounters demonstriert. Die Polizei sprach von rund 100 Traktoren. Der Verein "Land schafft Verbindung BW", ein Zusammenschluss aus Landwirten, wollte sich zunächst nicht auf eine Zahl festlegen.

Wer­bung

Butter ist derzeit so günstig wie lange nicht. Die Handelsketten haben die Preise kürzlich erneut reduziert. Ein 250-Gramm-Stück Deutscher Markenbutter der Eigenmarken kostet inzwischen weniger als einen Euro. Grund ist der günstigere Weltmarktpreis für Milch. Bei den Molkereien wurde zuletzt mehr Milch angeliefert als im Vorjahreszeitraum, zudem ist der Fettgehalt gestiegen. Bauernvertreter warnen, viele Betriebe könnten notwendige Investitionen nicht mehr stemmen.

Insgesamt hatten die Organisatoren bis zu 500 Traktoren aus ganz Baden-Württemberg vor der Lidl-Zentrale erwartet. Die Polizei warnte wegen der sogenannten Sternfahrt vor möglichen Verkehrsbehinderungen. Nach Angaben der Veranstalter ist eine Mahnwache bis Dienstagnachmittag geplant. Die Bauern werfen Lidl in einer Online-Petition vor, die Butter "zu verramschen"./mov/DP/zb