Eurozone: Industrieproduktion steigt wie erwartet

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Industrieproduktion der Eurozone ist im Oktober wie erwartet gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat legte sie um 0,8 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten dies im Schnitt erwartet. Im Vormonat war die Produktion noch um 0,2 Prozent gestiegen.

Im Jahresvergleich stieg die Produktion um 2,0 Prozent. Hier war ein Plus von 1,9 Prozent erwartet worden.

Alle wichtigen Untergruppen der Industrieproduktion legten im Monatsvergleich zu. Besonders deutlich war der Zuwachs bei langlebigen Konsumgütern. Aber auch die Produktion von Verbrauchsgütern und Energie stieg merklich./jsl/nas