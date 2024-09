BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von BVB (Borussia Dortmund)

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 3,63 EUR ab.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr um 0,8 Prozent auf 3,63 EUR ab. Bei 3,63 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 3,63 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 193 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 4,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.05.2024). Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 16,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 3,32 EUR fiel das Papier am 26.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 9,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,073 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,00 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 16.08.2024. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,14 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 61,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 154,40 Mio. EUR im Vergleich zu 95,88 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 08.11.2024 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,160 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belaufen.

