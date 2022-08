BYD Aktie News: BYD macht am Montagmittag Boden gut

Um 01.08.2022 12:22:00 Uhr stieg die BYD-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 3,5 Prozent auf 36,71 EUR. Im Tageshoch stieg die BYD-Aktie bis auf 36,88 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 36,65 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BYD-Aktien beläuft sich auf 12.930 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.07.2022 bei 41,81 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,19 Prozent. Am 15.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,35 EUR ab. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 100,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

BYD gewährte am 28.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,28 CNY. Im letzten Jahr hatte BYD einen Gewinn von 0,08 CNY je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 66.825,19 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 63,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40.991,87 CNY in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte BYD am 30.08.2022 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,92 CNY je Aktie in den BYD-Büchern.

