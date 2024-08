BYD Aktie News: BYD am Donnerstagnachmittag schwächer

Aktie im Blick

Die Aktie von BYD gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BYD-Aktie rutschte in der NASDAQ OTC-Sitzung um 2,5 Prozent auf 29,10 USD ab.

Um 15:45 Uhr fiel die BYD-Aktie. Im NASDAQ OTC-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 29,10 USD ab. Das Tagestief markierte die BYD-Aktie bei 28,51 USD. Bei 29,95 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 4.488 BYD-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2023 markierte das Papier bei 35,62 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,80 USD am 01.02.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 25,09 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,37 CNY. Im Vorjahr erhielten BYD-Aktionäre 3,41 HKD je Wertpapier.

BYD ließ sich am 29.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,71 HKD gegenüber 1,63 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,11 Prozent zurück. Hier wurden 133,60 Mrd. HKD gegenüber 135,10 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum generiert.

BYD dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 29.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 01.09.2025 dürfte BYD die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 12,16 CNY je BYD-Aktie.

