BYD Aktie News: BYD am Donnerstagmittag gefragt

Im Frankfurt-Handel gewannen die BYD-Papiere um 02.06.2022 12:22:00 Uhr 1,4 Prozent. In der Spitze legte die BYD-Aktie bis auf 34,19 EUR zu. Mit einem Wert von 33,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 16.618 BYD-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,74 EUR) erklomm das Papier am 23.11.2021. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BYD-Aktie mit einem Kursplus von 7,47 Prozent wieder erreichen. Bei 18,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 85,26 Prozent sinken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BYD am 27.04.2022. Es stand ein EPS von 0,28 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BYD noch ein Gewinn pro Aktie von 0,08 CNY in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 63,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 66.825,19 CNY, während im Vorjahreszeitraum 40.991,87 CNY ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte BYD am 31.08.2022 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,11 CNY je BYD-Aktie belaufen.

