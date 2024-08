BYD Aktie News: BYD verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,4 Prozent bei 26,68 USD.

Die BYD-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ OTC-Handel in Rot und verlor 4,4 Prozent auf 26,68 USD. Das Tagestief markierte die BYD-Aktie bei 25,57 USD. Bei 27,10 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 68.201 BYD-Aktien den Besitzer.

Bei 35,62 USD erreichte der Titel am 05.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 01.02.2024 auf bis zu 21,80 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,29 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass BYD-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,37 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete BYD 3,41 HKD aus.

BYD ließ sich am 29.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 HKD gegenüber 1,63 HKD im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,11 Prozent auf 133,60 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 135,10 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

BYD wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 29.08.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können BYD-Anleger Experten zufolge am 01.09.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 12,16 CNY je BYD-Aktie.

