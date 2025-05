BYD Aktie News: BYD fällt am Nachmittag

BYD im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie rutschte in der NASDAQ OTC-Sitzung um 1,2 Prozent auf 49,50 USD ab.

Der BYD-Aktie ging im NASDAQ OTC-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 49,50 USD. In der Spitze büßte die BYD-Aktie bis auf 49,25 USD ein. Bei 49,84 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Über NASDAQ OTC wurden im bisherigen Handelsverlauf 21.141 BYD-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,60 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,30 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 25,57 USD. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 93,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass BYD-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,89 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete BYD 3,97 HKD aus.

BYD ließ sich am 26.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 3,34 HKD gegenüber 1,71 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 178,65 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 33,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BYD einen Umsatz von 133,60 Mrd. HKD eingefahren.

Am 01.09.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 18,48 CNY je BYD-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Tesla im Abseits: E-Autos florieren durch Rabatte und Steuervorteile - Tesla-Aktie sinkt

BYD-Aktie auf der Erfolgsspur: BYD steigert Fahrzeugabsatz im April deutlich

BYD wagt Neustart in Europa: Das könnte ein Strategiewechsel für die BYD-Aktie bedeuten