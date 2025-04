Hochstufung

Die Analysten von Morgan Stanley stellen BYD ein starkes Zeugnis aus: Sie stuften die Aktie des chinesischen E-Autobauers hoch und hoben auch das Kursziel deutlich an. Grund sind starke Zukunftsaussichten und vorläufige Zahlen von BYD für das erste Quartal.

• Morgan Stanley stuft BYD hoch und erhöht Kursziel

• Analysten erwarten starkes Wachstum und Ausweitung der Produktpalette

• BYD mit Ausblick auf Quartalsergebnis

Analysten der US-Investmentbank Morgan Stanley haben ihre Einschätzung zur Aktie des chinesischen Autokonzerns BYD überarbeitet und das Papier am Montag von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft. Gleichzeitig wurde das Kursziel von 307 HKD auf 438 HKD kräftig erhöht und liegt damit rund 16,5 Prozent über dem Montagsschlusskurs der BYD-Aktie in Hongkong. Da hatte das Papier um 1,95 Prozent auf 376,00 HKD zugelegt.

Die Analysten schrieben laut "AAStocks" in ihrer Mitteilung, dass BYD inmitten globaler Unsicherheiten mit Innovationskraft, Größe und Qualität punkten könne und damit in der Lage sei, konjunkturelle Schwächen in strukturelle Stärken zu verwandeln.

Analysten sehen enormes Potenzial bei BYD

Die Experten von Morgan Stanley trauen dem Tesla-Rivalen in ihrer aktuellen Analyse einiges zu: So dürfte BYD ihrer Meinung nach im laufenden Jahr mehr als 30 Prozent zum globalen Wachstum des Elektrofahrzeugmarktes beitragen. Das Verkaufsvolumen des NEV-Herstellers dürfte darüber hinaus laut ihrer Prognose in den kommenden fünf Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 10 bis 12 Prozent zulegen. Bis zum Jahr 2030 sei es sogar denkbar, dass der Konzern beim Absatz mit Toyota, dem größten Autohersteller weltweit, mithalten könne, heißt es.

Besonders lobende Worte fanden die Morgan Stanley-Analysten laut "AAStocks" auch für die Fähigkeit von BYD, technologische Innovationen zu skalieren. Dabei würden BYD eine große Nutzerbasis und die dominierende Position in der Lieferkette helfen. Sie erwarten außerdem, dass BYD seine Produkte und Dienstleistungen in Zukunft auf Bereiche ausweiten werde, die nichts mit Fahrzeugen zu tun haben, und - ähnlich wie Tesla - etwa humanoide Roboter anbieten könnte. Dabei sei die Übertragbarkeit des Know-hows von BYD im Batterie- und Maschinenbaubereich zu groß, als dass man sie übersehen sollte.

Insgesamt sei die Bewertung von BYD laut Morgan Stanley derzeit attraktiv und die Analysten erwarten, dass sich die BYD-Aktie erholen dürfte, sobald sich die makroökonomischen Unsicherheiten gelegt haben. Sie räumen jedoch in ihrer Analyse ein, dass dies einige Zeit dauern könnte.

BYD überzeugt mit Geschäftsentwicklung

Der Ausblick von BYD auf die jüngsten Geschäftszahlen untermauert derweil die positive Einschätzung der Analysten. Nachdem bereits bekannt war, dass der Konzern im ersten Quartal 1.000.804 sogenannte New Energy Vehicles (NEVs) ausgeliefert hatte - ein Plus von 59,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum -, stellte BYD laut "CnEVPost" in einer Mitteilung vom 8. April nun beim Gewinn für diesen Zeitraum einen Anstieg um 86,04 bis 118,88 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 8,5 bis 10 Milliarden RMB in Aussicht. Der Gewinn je Aktie dürfte sich zwischen 2,91 RMB und 3,42 RMB bewegen, so der Konzern. Es wurde jedoch darauf hingewiesen, dass der Ergebnisausblick lediglich auf vorläufigen Berechnungen der Finanzabteilung basiere und nicht von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft worden sei.

Bereits das vergangene Geschäftsjahr war für BYD äußerst erfolgreich verlaufen: Der Nettogewinn stieg um rund ein Drittel auf 40,3 Milliarden RMB, der Umsatz kletterte um 29 Prozent auf rund 777 Milliarden RMB. Diese Zahlen übertrafen die Erwartungen vieler Analysten deutlich.

Angesichts der überlegenen operativen Fähigkeiten und seiner Größe könnte BYD laut den Morgan Stanley-Analysten daher zunehmend das Interesse internationaler Investoren wecken. Besonders passive Aktienfonds könnten im Zuge der globalen Rotation investieren, heißt es in der Analyse.

