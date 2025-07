BYD Aktie News: BYD steigt am Freitagnachmittag

BYD im Blick

Die Aktie von BYD zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die BYD-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ OTC-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 16,35 USD.

Werte in diesem Artikel

Die BYD-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel um 15:50 Uhr in Grün und gewann 3,1 Prozent auf 16,35 USD. Die BYD-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 16,50 USD. Mit einem Wert von 15,88 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der BYD-Aktie belief sich zuletzt auf 38.877 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.05.2025 bei 20,50 USD. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 25,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 8,52 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,66 CNY, nach 1,45 HKD im Jahr 2024.

Am 26.04.2025 legte BYD die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,11 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,57 HKD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 33,71 Prozent auf 178,65 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 133,60 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.08.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 31.08.2026 dürfte BYD die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 5,81 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

E-Auto-Aktien im Kampf um die Wüste: BYD nimmt im Wettlauf gegen Tesla Saudi-Arabien ins Visier

Tesla-Aktie in der Krise: Politische Eskapaden, sinkende Verkäufe - nächste Bewährungsprobe voraus

BYD-Aktie profitiert: BYD, CATL und BHP treiben Elektrifizierung im Bergbau voran