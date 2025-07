BYD Aktie News: BYD tendiert am Nachmittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie rutschte in der NASDAQ OTC-Sitzung um 0,7 Prozent auf 15,53 USD ab.

Die BYD-Aktie gab im NASDAQ OTC-Handel um 15:52 Uhr um 0,7 Prozent auf 15,53 USD nach. Die BYD-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,35 USD nach. Bei 15,75 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten BYD-Aktien beläuft sich auf 75.270 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (20,50 USD) erklomm das Papier am 24.05.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,02 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,52 USD am 06.08.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,68 CNY. Im Vorjahr erhielten BYD-Aktionäre 1,45 HKD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte BYD am 26.04.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,11 HKD gegenüber 0,57 HKD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 33,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 178,65 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 133,60 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.08.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der BYD-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 31.08.2026.

In der BYD-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,91 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

China-Risiko: Diese US-Konzerne sind besonders stark exponiert - Aktien von Tesla, GM & Co. im Fokus

BYD-Aktie trotz Rekordverkäufen im Abwärtstrend: Preiskampf bei E-Autos bedroht Margen - und besorgt Anleger

Wie die NVIDIA-Aktie die Welt verändert: Wo steckt die Technologie des KI-Giganten überall drin?