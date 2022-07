BYD Aktie News: BYD am Vormittag im Keller

Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 11.07.2022 09:22:00 Uhr 5,5 Prozent auf 38,39 EUR. In der Spitze fiel die BYD-Aktie bis auf 38,02 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 38,20 EUR. Von der BYD-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.941 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.07.2022 bei 41,81 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,18 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.03.2022 bei 18,35 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 109,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 27.04.2022 hat BYD die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,28 CNY. Im letzten Jahr hatte BYD einen Gewinn von 0,08 CNY je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BYD in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 63,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 66.825,19 CNY im Vergleich zu 40.991,87 CNY im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte BYD am 30.08.2022 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BYD im Jahr 2022 2,64 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

