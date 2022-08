BYD Aktie News: BYD tendiert am Nachmittag fester

Um 04:22 Uhr ging es für das BYD-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 35,85 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BYD-Aktie sogar auf 35,85 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,19 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.827 BYD-Aktien umgesetzt.

Am 07.07.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,81 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 14,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 18,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 95,34 Prozent sinken.

Am 28.04.2022 hat BYD in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,28 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,08 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 66.825,19 CNY gegenüber 40.991,87 CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 30.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von BYD veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem BYD-Gewinn in Höhe von 2,97 CNY je Aktie aus.

