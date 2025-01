BYD Aktie News: Anleger greifen bei BYD am Freitagnachmittag zu

BYD im Fokus

Die Aktie von BYD gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BYD-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ OTC-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 34,00 USD.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von BYD zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ OTC-Sitzung um 1,9 Prozent auf 34,00 USD. Kurzfristig markierte die BYD-Aktie bei 34,20 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 34,00 USD startete der Titel in den NASDAQ OTC-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.446 BYD-Aktien.

Am 08.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,00 USD an. 23,53 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 21,80 USD fiel das Papier am 01.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,71 CNY. Im Vorjahr erhielten BYD-Aktionäre 3,41 HKD je Wertpapier.

Am 30.10.2024 lud BYD zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,35 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,87 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,65 Prozent auf 214,39 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 172,00 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte BYD am 26.03.2025 präsentieren.

In der BYD-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 13,29 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

10.000 Euro in Tesla-Aktie, BYD-Aktie & Co. investiert: Welche E-Autobauer an der Börse 2024 am besten performten

Tesla-Aktie tiefrot: Absatzzahlen enttäuschen

BYD auf dem Weg, das Jahresziel bei den Auslieferungen zu übertreffen