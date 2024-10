BYD Aktie News: BYD am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

Blick auf BYD-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ OTC-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 34,60 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die BYD-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ OTC-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 34,60 USD. Das Tagestief markierte die BYD-Aktie bei 34,60 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,60 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ OTC-Handel 11.495 BYD-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 42,00 USD. 21,39 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,80 USD ab. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 36,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,27 CNY. Im Vorjahr hatte BYD 3,41 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

BYD veröffentlichte am 28.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,37 HKD. Im Vorjahresviertel waren 2,62 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 186,78 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 21,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 153,59 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die BYD-Bilanz für Q3 2024 wird am 31.10.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von BYD rechnen Experten am 30.10.2025.

In der BYD-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 12,67 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

BYDs Expansion: Mexiko im Zentrum ambitionierter Pläne für den Elektrofahrzeugmarkt

Erste Schätzungen: BYD legt Quartalsergebnis vor

Darum setzen Warren Buffett und Cathie Wood auf diese beiden Aktien