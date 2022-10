BYD Aktie News: BYD am Vormittag freundlich

Die BYD-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 26,32 EUR. Die BYD-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,60 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,51 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 4.721 BYD-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (41,81 EUR) erklomm das Papier am 07.07.2022. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BYD-Aktie mit einem Kursplus von 37,04 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.03.2022 bei 18,35 EUR. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 43,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 28.04.2022 lud BYD zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. In Sachen EPS wurden 0,28 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BYD 0,08 CNY je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 66.825,19 CNY – ein Plus von 63,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BYD 40.991,87 CNY erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von BYD wird am 28.10.2022 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 27.10.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass BYD im Jahr 2022 3,45 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

