BYD Aktie News: BYD am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Um 20.07.2022 16:22:00 Uhr rutschte die BYD-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 2,2 Prozent auf 35,85 EUR ab. Die BYD-Aktie sank bis auf 35,47 EUR. Bei 36,06 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wurden via Frankfurt 30.870 BYD-Aktien umgesetzt.

Am 07.07.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 41,81 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BYD-Aktie 14,24 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.03.2022 (18,35 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 95,37 Prozent sinken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BYD am 27.04.2022 vor. BYD hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,28 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,08 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 66.825,19 CNY gegenüber 40.991,87 CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von BYD wird am 30.08.2022 gerechnet.

In der BYD-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 2,91 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

