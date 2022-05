BYD Aktie News: BYD am Mittag in Grün

Die BYD-Aktie konnte um 23.05.2022 12:04:00 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 32,26 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BYD-Aktie bei 32,77 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 32,50 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.533 BYD-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 36,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BYD-Aktie mit einem Kursplus von 12,19 Prozent wieder erreichen. Bei 17,20 EUR fiel das Papier am 22.05.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 87,56 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BYD am 27.04.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,28 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,08 CNY je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 66.825,19 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40.991,87 CNY umgesetzt worden waren.

Am 31.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,07 CNY je Aktie in den BYD-Büchern.

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com