BYD Aktie News: BYD am Mittwochnachmittag leichter

Die Aktie von BYD gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BYD gab in der NASDAQ OTC-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 15,60 USD abwärts.

Um 15:50 Uhr ging es für die BYD-Aktie nach unten. Im NASDAQ OTC-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 15,60 USD. In der Spitze büßte die BYD-Aktie bis auf 15,40 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,86 USD. Bisher wurden heute 22.437 BYD-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.05.2025 bei 20,50 USD. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 23,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,52 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,36 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,66 CNY. Im Vorjahr erhielten BYD-Aktionäre 1,45 HKD je Wertpapier.

Am 26.04.2025 lud BYD zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,11 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,57 HKD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 33,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 133,60 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 178,65 Mrd. HKD ausgewiesen.

Die BYD-Bilanz für Q2 2025 wird am 01.09.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,00 CNY je Aktie in den BYD-Büchern.

