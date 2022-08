BYD Aktie News: BYD am Vormittag schwächer

Um 09:22 Uhr rutschte die BYD-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 1,3 Prozent auf 34,95 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der BYD-Aktie ging bis auf 34,87 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,10 EUR. Von der BYD-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 333 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (41,81 EUR) erklomm das Papier am 07.07.2022. Gewinne von 16,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 18,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 90,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

BYD ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,28 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,08 CNY je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 66.825,19 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 63,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BYD einen Umsatz von 40.991,87 CNY eingefahren.

BYD dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 29.08.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 28.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,97 CNY je BYD-Aktie.

