BYD Aktie News: BYD am Montagnachmittag fester

Die Aktie von BYD gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von BYD legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 2,0 Prozent auf 30,65 USD.

Um 15:52 Uhr wies die BYD-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ OTC-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 30,65 USD nach oben. Bei 30,65 USD markierte die BYD-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,17 USD. Bisher wurden via NASDAQ OTC 26.206 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,27 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 15,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 21,80 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten BYD-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,10 CNY. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,35 CNY aus.

BYD veröffentlichte am 29.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,58 CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,43 CNY je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BYD im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 123,42 Mrd. CNY. Im Vorjahresviertel waren 118,32 Mrd. CNY in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.08.2024 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 12,18 CNY je BYD-Aktie.

