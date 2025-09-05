DAX23.391 -1,5%ESt505.386 -1,0%Top 10 Crypto15,94 -0,4%Dow45.731 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin97.193 -1,0%Euro1,1839 +0,6%Öl68,24 +1,1%Gold3.683 +0,1%
Kursentwicklung im Fokus

C3ai Aktie News: C3ai büßt am Dienstagnachmittag ein

16.09.25 16:10 Uhr
C3ai Aktie News: C3ai büßt am Dienstagnachmittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von C3ai. Die C3ai-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 3,0 Prozent auf 17,00 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
C3.ai Inc
14,90 EUR 0,06 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die C3ai-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 3,0 Prozent auf 17,00 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die C3ai-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 16,94 USD aus. Bei 17,56 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten C3ai-Aktien beläuft sich auf 268.482 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,07 USD) erklomm das Papier am 11.12.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die C3ai-Aktie derzeit noch 165,12 Prozent Luft nach oben. Am 12.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,71 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der C3ai-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Am 03.09.2025 äußerte sich C3ai zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,86 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,50 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 70,26 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 19,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 87,21 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 03.12.2025 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,246 USD je C3ai-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

