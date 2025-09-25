DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,37 +0,7%Dow46.312 +0,8%Nas22.479 +0,4%Bitcoin93.884 +0,5%Euro1,1704 +0,3%Öl70,03 +0,6%Gold3.775 +0,7%
C3ai im Fokus

C3ai Aktie News: C3ai am Freitagabend auf grünem Terrain

26.09.25 20:24 Uhr
C3ai Aktie News: C3ai am Freitagabend auf grünem Terrain

Die Aktie von C3ai zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das C3ai-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 17,32 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von C3ai zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 17,32 USD. Zwischenzeitlich stieg die C3ai-Aktie sogar auf 17,68 USD. Bei 17,32 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 410.818 C3ai-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.12.2024 bei 45,07 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 160,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der C3ai-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,71 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten C3ai-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte C3ai am 03.09.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,86 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 70,26 Mio. USD, gegenüber 87,21 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,44 Prozent präsentiert.

Am 03.12.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von C3ai veröffentlicht werden.

2026 dürfte C3ai einen Verlust von -1,246 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

