C3ai Aktie News: C3ai am Donnerstagnachmittag verlustreich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von C3ai. Das Papier von C3ai gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,2 Prozent auf 17,38 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die C3ai-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 4,2 Prozent auf 17,38 USD abwärts. Bei 17,07 USD markierte die C3ai-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 17,69 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 228.585 C3ai-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.12.2024 bei 45,07 USD. 159,32 Prozent Plus fehlen der C3ai-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,71 USD am 12.08.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der C3ai-Aktie 15,36 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.
Am 03.09.2025 legte C3ai die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. C3ai vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,86 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,50 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 70,26 Mio. USD – eine Minderung von 19,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 87,21 Mio. USD eingefahren.
Die C3ai-Bilanz für Q2 2026 wird am 03.12.2025 erwartet.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -1,246 USD je Aktie in den C3ai-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie
C3.ai-Aktie deutlich leichter: Umsatz sinkt - Weiter rote Zahlen geschrieben
Ausblick: C3.ai präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
-23 %: C3.ai-Aktie stürzt nach Vorlage vorläufiger Quartalszahlen ab
Übrigens: C3.ai und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf C3.ai
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf C3.ai
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu C3.ai Inc
Analysen zu C3.ai Inc
Keine Analysen gefunden.