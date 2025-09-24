C3ai Aktie News: C3ai am Donnerstagnachmittag verlustreich

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von C3ai. Das Papier von C3ai gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,2 Prozent auf 17,38 USD abwärts.

Die C3ai-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 4,2 Prozent auf 17,38 USD abwärts. Bei 17,07 USD markierte die C3ai-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 17,69 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 228.585 C3ai-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.12.2024 bei 45,07 USD. 159,32 Prozent Plus fehlen der C3ai-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,71 USD am 12.08.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der C3ai-Aktie 15,36 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Am 03.09.2025 legte C3ai die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. C3ai vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,86 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,50 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 70,26 Mio. USD – eine Minderung von 19,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 87,21 Mio. USD eingefahren.

Die C3ai-Bilanz für Q2 2026 wird am 03.12.2025 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -1,246 USD je Aktie in den C3ai-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie

C3.ai-Aktie deutlich leichter: Umsatz sinkt - Weiter rote Zahlen geschrieben

Ausblick: C3.ai präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

-23 %: C3.ai-Aktie stürzt nach Vorlage vorläufiger Quartalszahlen ab