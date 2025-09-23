C3ai Aktie News: C3ai am Abend gefragt

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von C3ai. Das Papier von C3ai legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 18,18 USD.

Die C3ai-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 18,18 USD. In der Spitze gewann die C3ai-Aktie bis auf 18,51 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,34 USD. Bisher wurden heute 466.173 C3ai-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.12.2024 bei 45,07 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 147,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der C3ai-Aktie. Bei 14,71 USD fiel das Papier am 12.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten C3ai-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte C3ai am 03.09.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,86 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 70,26 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 87,21 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte C3ai am 03.12.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,246 USD je C3ai-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie

