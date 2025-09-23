DAX23.667 +0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,64 +2,6%Dow46.131 -0,4%Nas22.496 -0,4%Bitcoin96.920 +2,2%Euro1,1737 -0,7%Öl69,15 +2,0%Gold3.720 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME D-Wave Quantum A3DSV9 Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt im Plus -- US-Börsen tiefer -- uniQure mit Kursexplosion dank Huntington-Therapie -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- Micron, D-Wave, Droneshield, BYD im Fokus
Top News
SAP-Aktie im Plus: Gemeinsam mit OpenAI soll deutsche Verwaltung mit sicherer KI versorgt werden SAP-Aktie im Plus: Gemeinsam mit OpenAI soll deutsche Verwaltung mit sicherer KI versorgt werden
Rheinmetall-Aktie nähert sich Rekord - Trump-Wende treibt an Rheinmetall-Aktie nähert sich Rekord - Trump-Wende treibt an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Aktienentwicklung

C3ai Aktie News: C3ai am Abend gefragt

24.09.25 20:24 Uhr
C3ai Aktie News: C3ai am Abend gefragt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von C3ai. Das Papier von C3ai legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 18,18 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
C3.ai Inc
15,52 EUR -0,19 EUR -1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die C3ai-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 18,18 USD. In der Spitze gewann die C3ai-Aktie bis auf 18,51 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,34 USD. Bisher wurden heute 466.173 C3ai-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.12.2024 bei 45,07 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 147,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der C3ai-Aktie. Bei 14,71 USD fiel das Papier am 12.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten C3ai-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte C3ai am 03.09.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,86 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 70,26 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 87,21 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte C3ai am 03.12.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,246 USD je C3ai-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie

C3.ai-Aktie deutlich leichter: Umsatz sinkt - Weiter rote Zahlen geschrieben

Ausblick: C3.ai präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

-23 %: C3.ai-Aktie stürzt nach Vorlage vorläufiger Quartalszahlen ab

In eigener Sache

Übrigens: C3.ai und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf C3.ai

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf C3.ai

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu C3.ai Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung