C3ai Aktie News: C3ai am Nachmittag mit Aufschlag

Notierung im Blick

Die Aktie von C3ai zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die C3ai-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 18,25 USD.

Um 15:53 Uhr wies die C3ai-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 18,25 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die C3ai-Aktie bei 18,49 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 18,34 USD. Zuletzt wechselten via New York 123.134 C3ai-Aktien den Besitzer.

Bei 45,07 USD erreichte der Titel am 11.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 146,96 Prozent hinzugewinnen. Am 12.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,71 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 19,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an C3ai-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

C3ai veröffentlichte am 03.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. C3ai vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,86 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,50 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat C3ai 70,26 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 87,21 Mio. USD umgesetzt worden.

Die C3ai-Bilanz für Q2 2026 wird am 03.12.2025 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass C3ai 2026 einen Verlust in Höhe von -1,246 USD ausweisen wird.

