C3ai Aktie News: C3ai am Abend im Sinkflug

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von C3ai. Zuletzt ging es für die C3ai-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 5,4 Prozent auf 17,16 USD.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 5,4 Prozent auf 17,16 USD. Das Tagestief markierte die C3ai-Aktie bei 17,07 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 17,69 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten C3ai-Aktien beläuft sich auf 550.278 Stück.

Am 11.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 45,07 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 162,65 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 12.08.2025 auf bis zu 14,71 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die C3ai-Aktie damit 16,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem C3ai seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 03.09.2025 hat C3ai die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,86 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 70,26 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 19,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,21 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte C3ai am 03.12.2025 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,246 USD je C3ai-Aktie in den Büchern stehen.

