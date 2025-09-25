C3ai Aktie News: Anleger schicken C3ai am Nachmittag ins Plus

Kurs der C3ai

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von C3ai. Die C3ai-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 17,66 USD.

Die C3ai-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 17,66 USD. Der Kurs der C3ai-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 17,67 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,32 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten C3ai-Aktien beläuft sich auf 115.888 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 45,07 USD erreichte der Titel am 11.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der C3ai-Aktie ist somit 155,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 14,71 USD erreichte der Anteilsschein am 12.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der C3ai-Aktie ist somit 16,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

C3ai-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

C3ai gewährte am 03.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,86 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,50 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 70,26 Mio. USD, gegenüber 87,21 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,44 Prozent präsentiert.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.12.2025 veröffentlicht.

Laut Analysten dürfte C3ai im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,246 USD einfahren.

