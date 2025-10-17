DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.297 +0,1%Top 10 Crypto14,69 -1,6%Nas22.677 +0,5%Bitcoin91.390 -1,1%Euro1,1670 -0,2%Öl61,34 +0,5%Gold4.219 -2,5%
C3ai Aktie News: C3ai am Abend mit roten Vorzeichen

17.10.25 20:23 Uhr
C3ai Aktie News: C3ai am Abend mit roten Vorzeichen

Die Aktie von C3ai gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von C3ai nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 17,73 USD.

Die C3ai-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 17,73 USD abwärts. Bei 17,50 USD markierte die C3ai-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,70 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 559.003 C3ai-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,07 USD. Dieser Kurs wurde am 11.12.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der C3ai-Aktie ist somit 154,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 14,71 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,03 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten C3ai-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 03.09.2025 hat C3ai in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,86 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 70,26 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 19,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 87,21 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 03.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass C3ai einen Verlust von -1,246 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

