C3ai Aktie News: C3ai verteuert sich am Montagabend

So entwickelt sich C3ai

Die Aktie von C3ai gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von C3ai legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 17,34 USD.

Im New York-Handel gewannen die C3ai-Papiere um 20:07 Uhr 1,2 Prozent. Die C3ai-Aktie zog in der Spitze bis auf 17,35 USD an. Mit einem Wert von 17,21 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der C3ai-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 450.273 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,07 USD. Dieser Kurs wurde am 11.12.2024 erreicht. Derzeit notiert die C3ai-Aktie damit 61,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 14,71 USD fiel das Papier am 12.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der C3ai-Aktie ist somit 15,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Am 03.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,86 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte C3ai -0,50 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 70,26 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 19,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem C3ai 87,21 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

C3ai dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 03.12.2025 präsentieren.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,246 USD je C3ai-Aktie belaufen.

