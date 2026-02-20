DAX25.261 +0,9%Est506.131 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6500 +1,6%Nas22.886 +0,9%Bitcoin57.594 -0,1%Euro1,1758 -0,1%Öl71,76 -0,3%Gold5.099 +2,1%
C3is: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

21.02.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
C3is Incorporation Inc Registered Shs
1,94 USD -0,25 USD -11,42%
Charts|News|Analysen

C3is hat am 19.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 5,88 USD. Im letzten Jahr hatte C3is einen Gewinn von -31,400 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 10,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 3,98 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei C3is ein Gewinn pro Aktie von -514,600 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat C3is mit einem Umsatz von insgesamt 34,76 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,30 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -17,83 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.net

